Он столкнулся с рейсовым автобусом

Он столкнулся с рейсовым автобусомВечером 4 июня на 19 километре автотрассы «Владимир-Муром-Арзамас» легковушка столкнулась с автобусом «МАН». По предварительной информации, водитель «Лады» выехал на встречку, после чего влетел в лоб пассажирскому автобусу маршрута «Владимир-Судогда».В момент ДТП в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. По информации регионального УМВД, 84-летний водитель легковушки погиб.Сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.