Сумма ущерба превысила 67 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 67 тысяч рублейДвух жителей Коврова обвиняют в необычной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В декабре прошлого года мужчины, используя манипулятор, украли с территории одного из садовых участков металлический гараж с находившимися в нем инструментами и хозяйственным инвентарем. Преступники хотели сдать конструкцию в пункт приёма, однако, увидев, что дверь гаража заперта, работник пункта не стал его принимать.Мужчины продали конструкцию другому ковровчанину. Сумма ущерба превысила 67 тысяч рублей.Уголовное дело передано в суд.