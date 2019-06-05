Как установлено в ходе расследования, злоумышленники осуществляли сбыт наркотических средств с помощью тайников-закладок на территории Московского региона...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело в отношении обвиняемых в сбыте наркотических средств в значительном и особо крупном размерах на территории Московского региона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, 26-летний приезжий мужчина и его 40-летняя подельница с целью последующего сбыта распространяли наркотические средства с помощью тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве у злоумышленников обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 570 граммов, а также наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой около 30 граммов.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53