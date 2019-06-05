В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов злоумышленник нанес одному из сотрудников полиции удар предметом, похожим на нож...

Сотрудники отдела МВД России по району Ростокино задержали 51-летнего мужчину по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.В территориальный отдел полиции поступила информация от местной жительницы о нарушении общественного порядка в подъезде одного из жилых домов в проезде Кадомцева.Прибывшие на место полицейские установили, что в подвале вышеуказанного дома находится неизвестный граждан. В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов мужчина нанес одному из сотрудников полиции удар предметом, похожим на нож.Подозреваемый был задержан. Им оказался 51-летний приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в столице. У мужчины был изъят нож.Раненый сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него резаную рану правой голени.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29