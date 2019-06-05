Двое мужчин похитили гараж с находившимися в нем инструментами, причинив собственнику ущерб на сумму более 67 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 39 и 42 лет. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в декабре прошлого года фигуранты, используя манипулятор, похитили с территории одного из садовых участков металлический гараж с находившимися в нем электроинструментами и хозяйственным инвентарем. Злоумышленники планировали сдать конструкцию в пункт приема, однако, увидев, что дверь гаража заперта, работник пункта отказался его принимать.Впоследствии фигуранты продали конструкцию другому местному жителю.Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 67 000 рублей.Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции после поступившего сообщения от собственника гаража. В содеянном фигуранты сознались.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.