Водитель автомобиля Фольксваген, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проезжей части улицы Адмирала Макарова, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину...

Следственной частью УВД по САО окончено производством уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, в результате которого скончалась 42-летняя женщина.Установлено, что водитель автомобиля Фольксваген, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проезжей части улицы Адмирала Макарова г. Москвы, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, переходящую проезжую часть. В результате происшествия гражданка от полученных травм скончалась.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53