Инцидент произошел в августе прошлого года

Инцидент произошел в августе прошлого годаУроженку Новосибирской области обвиняют в убийстве человека, а также покушении на убийство. Инцидент произошел в Юрьев-Польском районе Владимирской области.В августе прошлого года во время распития спиртного у обвиняемой произошёл конфликт с соседкой, у которой она сидела в гостях. Женщина обвинила знакомую в намеренной организации протечки в квартире её подруги. Ссора перешла в драку. Обвиняемая схватила нож и нанесла несколько ударов оппонентке. Женщина смогла вырваться и позвала на помощь. Услышав крики, из другой комнаты пришёл сожитель пострадавшей. Мужчина попытался успокоить гостью, но сам получил удары ножом, один из которых пришёлся прямо в сердце.