Злоумышленник под предлогом оказания помощи просил у подростков ценные вещи, обещая все вернуть в ближайшее время...

Сотрудники полиции в районе Люблино задержали 20-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве в отношении подростков.В дежурную часть ОМВД России по району Люблино поступил материал проверки по обращению жителя столицы с заявлением о мошенничестве в отношении его 16-летнего сына. Установлено, что во дворе дома на Краснодарской улице к юноше подошел малознакомый молодой человек, который под предлогом оказания помощи попросил у него принести из дома что-нибудь ценное, обещая все вернуть в ближайшее время. Подросток согласился помочь и передал имущество, в том числе электронику и дорогостоящие часы, на общую сумму более 180 тысяч рублей. Однако имущество так и не было возвращено.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска совместно с инспектором отделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель района Люблино, который полученное имущество сдал в ломбард, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Установлено, что подозреваемый причастен еще к одному эпизоду мошенничества. Так, 15-летний житель Люблино под предлогом оказания помощи передал злоумышленнику ноутбук стоимостью более 13 тысяч рублей.В настоящее время местонахождение имущества устанавливается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18