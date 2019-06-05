Злоумышленник демонтировал зеркальные элементы с припаркованных иномарок...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах кражи зеркальных элементов с иномарок», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 37-летней москвички, которая сообщила, что с принадлежащей ей иномарки, припаркованной на Татарской улице, неизвестный похитил боковые зеркала заднего вида. Материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Боженко задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего мужчину.Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного еще к 9 аналогичным противоправным деяниям. Общий доказанный ущерб составляет более 500 тысяч рублей.В ходе обыска по месту проживания злоумышленника изъята часть похищенного имущества.Следственным отделом и Отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93