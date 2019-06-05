Виктория Дайнеко выложила новый ролик в Instagram. Звезда решила посмеяться над фотографом.

Виктория Дайнеко выложила новый ролик в Instagram. Звезда решила посмеяться над фотографом.На видео исполнительница в необычном наряде: короткая розовая юбка с блестящим ободком и аналогичный топ с объемными рукавами-воланами. Дополнили образ сверкающие босоножки на шпильке и лакированный клатч.В таком амплуа певица приехала на конкурс красоты: "Мисс Русское Радио 2019". Конечно, как и на любом другом светском мероприятии, там было много папарацци.Во время съемки фотограф посоветовал Виктории в сторону ногу для лучшего кадра. На что та заявила, что у нее в стеклянном полу отражаются трусы.Снимавший заверил ее, что они заметны только ей. В ответ Дайнеко развела руками и со смехом сказала: "Вам там не видно, а людям видно".Напомним, недавно исполнительница рассказала, что ее больше всего бесит в полетах на самолете. Как писали , она убеждена, что есть проблемы пострашнее шумных детей.