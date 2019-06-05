Торжественная церемония состоялась в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. Ее участниками стали 20 ребят из 10 регионов страны.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с детьми, проявившими мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Торжественная церемония состоялась в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. Ее участниками стали 20 ребят из 10 регионов страны, которым были вручены почетные грамоты и ценные подарки.Приветствуя юных героев, Владимир Колокольцев сказал: «Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей – в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны. Это вселяет уверенность в том, что будущее России – в надежных руках». Глава МВД России отметил, что в решении задач борьбы с преступностью для ведомства всегда важна поддержка неравнодушных людей. Сегодня в числе добровольных помощников полиции есть немало детей и подростков, способных проявить мужество и принципиальность. «Для таких, как вы – смелых, ответственных, решительных – двери наших учебных заведений всегда открыты, в том числе и Московского университета МВД России», – подчеркнул Министр.Владимир Колокольцев пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и поблагодарил их родителей, педагогов за воспитание таких замечательных детей. После завершения церемонии для ее участников была организована экскурсия по университету, Красной площади, Александровскому саду и парку Зарядье. Кроме того, юные гости столицы ознакомились с работой оперативного полка конной полиции ГУ МВД России по г. Москве и посетили музей Московского уголовного розыска. Справочно12-летние кадеты городской школы города Волжского Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков, Егор Строков. В прошлом году мальчишки стали свидетелями грабежа. Злоумышленник вырвал сумку из рук пенсионерки. На крики потерпевшей о помощи отозвались неравнодушные прохожие, которые попытались догнать убегавшего преступника. Дети бросились ему наперерез. В результате грабитель был задержан, а похищенные вещи возвращены пожилой женщине.11-летняя Екатерина Некрасова из Кемеровской области. Девочка помогла полицейским задержать подозреваемого в 3 грабежах, совершенных в отношении пожилых граждан. Злоумышленник выслеживал пенсионеров, врывался в их жилища и похищал деньги, ценные вещи. Екатерина сообщила следователям, что видела, как он заходит в подъезд. Благодаря полученной информации личность преступника была установлена, он задержан.В Свердловской области год назад 12-летний Владимир Хитрин стал очевидцем жестокого избиения одного мужчины другим. Мальчик зафиксировал происходящее на камеру мобильного телефона и побежал за помощью. Первым на его пути оказался сотрудник МО МВД России «Верхнесалдинский» прапорщик полиции Алексей Евдокимов, который задержал подозреваемого в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 111 УК РФ.22 августа 2018 года Андрей Колодкин в возрасте 10 лет заметил, что двое мужчин похищают люк с канализационного колодца. Злоумышленники положили люк и металлическое кольцо в багажник автомобиля и скрылись. Мальчик снял происходящее на камеру сотового телефона, а затем позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Благодаря переданной им прибывшим на место происшествия сотрудникам МО МВД России «Кировоградское» видеозаписи один из фигурантов уголовного дела о краже установлен и задержан.16-летний Елисей Бовт 16 июня 2018 года стал свидетелем того, как неизвестный мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, открыто похитил деньги у почтальона. Спустя некоторое время юноша заметил злоумышленника в одном из дворов, о чем незамедлительно сообщил сотрудникам полиции. 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Именно эти сведения помогли задержать фигуранта уголовного дела, возбужденного по статьям 166 и 264 УК РФ. 15-летний Александр Мусихин из города Маркс Саратовской области помог полицейским раскрыть преступление. Ранним вечером 2 июля 2018 года он прогуливался по центральному парку и заметил, что злоумышленник пытается отобрать телефон у девушки-инвалида. Подросток не стал медлить, позвал на помощь, привлек внимание окружающих к происходящему. Люди откликнулись, нападавшего задержали и передали вызванным на место происшествия сотрудникам полиции. В дальнейшем задержанный стал фигурантом уголовного дела, а Александр Мусихин дал изобличающие его свидетельские показания.14-летний Павел Соломатин и 13-летний Виктор Черных из Московской области помогли задержать грабителя. 3 мая 2018 года неизвестный мужчина на улице, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал у несовершеннолетнего Павла Соломатина мобильный телефон. Однако подросток не растерялся и вместе со своим приятелем выследил злоумышленника и сообщил о его местонахождении сотрудникам полиции. Благодаря грамотным и смелым действиям подростков, мужчина был задержан и заключен под стражу.11-летняя Дайана Тарабукина и 12-летняя Елена Сергиенко из Якутии помогли задержать хулиганов. В июле 2018 года подруги заметили группу молодых людей на улице, которые совершали хулиганские действия с применением травматического оружия. Девочки произвели видеозапись противоправных действий молодых людей на телефон и незамедлительно предоставили сведения в дежурную часть. Благодаря действиям пятиклассниц удалось пресечь дальнейшие хулиганские действия группы молодых людей, личности которых установлены, они задержаны, возбуждено уголовное дело.