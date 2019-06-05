Глава региона высказал просьбу обратиться к сити-менеджеру Андрею Шохину

Глава региона высказал просьбу обратиться к сити-менеджеру Андрею ШохинуГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил письмо в адрес Совета народных депутатов Владимира. Глава региона высказал просьбу обратиться к сити-менеджеру Андрею Шохину с предложением заключить соглашение о возобновлении предоставления дотаций областному центру.Законом предусмотрено предоставление в 2019 году Владимиру дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 113 миллионов рублей. Обязательное условие для их получения - заключение соглашения с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики обладминистрации.Такие соглашения подписали все муниципальные образования региона, за исключением мэрии Владимира.