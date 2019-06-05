Сторонам удалось укрепить уже установившийся между ними деловой контакт

Сторонам удалось укрепить уже установившийся между ними деловой контактВ Москве прошла рабочая встреча Владимира Сипягина с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.Они обсудили возможность оказания поддержки предприятиям нашего региона, перспективы открытия новых производств, кластерную политику области и много другое.«В нашей области есть целый ряд предприятий, которые можно и нужно возрождать. Это «СТЭС-Владимир», ВПО «Точмаш», Владимирский моторо-тракторный завод и многие другие. Вижу у них большой потенциал, но, чтобы его реализовать, необходима поддержка на федеральном уровне, – считает Владимир Сипягин. – Нам очень важно содействие коллег из министерства в поиске надёжных инвесторов либо покупателей для наших испытывающих трудности предприятий».«Если мы дадим этим производствам новый импульс, они не просто поднимутся, они станут главными участниками экономических прорывов, о которых говорит Президент России Владимир Путин», – убеждён глава 33-го региона.Следующим блоком тем для обсуждения стала кластерная политика во Владимирской области. «В феврале администрация региона подписала соглашение с партнёром Минпромторга – Ассоциацией кластеров и технопарков России, – отметил Владимир Сипягин. – В Инвестиционной стратегии Владимирской области до 2020 года обозначен ряд приоритетных кластеров: химический, биотехнологический, фармацевтический, железнодорожный, точного машиностроения, производителей нового технологического оборудования и материалов, автотранспортных компонентов». Денис Мантуров поддержал Губернатора в его намерении использовать такую форму объединения производств для укрепления промышленности региона.Участники встречи обсудили планы о подписании этим летом первого в истории Владимирской области трёхстороннего специального инвестиционного контракта (СПИК). Его сторонами выступят Минпромторг России, компания «Генериум-Некст» и администрация Владимирской области. Документ даст дополнительный стимул для развития фармацевтической промышленности в 33-м регионе.СПИК даёт преференции участвующим в нём предприятиям, например возможность получать государственные заказы без проведения торгов. Эта форма сотрудничества является серьёзным стимулом для роста инвестиций в производство, а значит, и в регион, где оно расположено.Пока единственным действующим в нашем регионе является подписанный в 2017 году СПИК между Минпромторгом и ОАО «КЭМЗ». А всего в России действует 33 специальных инвестиционных контракта.По мнению Губернатора Владимирской области, диалог был плодотворным. Сторонам удалось укрепить уже установившийся между ними деловой контакт.