Преступление долгое время оставалось не раскрытым

Преступление долгое время оставалось не раскрытымЖителя Владимира обвиняют в убийстве многолетней давности. В конце декабря 2005 года житель Юрьевца на заброшенной лесопилке случайно обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.По факту смерти потерпевшей возбудили уголовное дело, но преступление долгое время так и оставалось не раскрытым.Но в декабре 2018 года удалось установить личность убийцы.Выяснилось, что 14 лет назад в районе Содышки мужчина познакомился с девушкой, после совместного употребления спиртного они поехали в Юрьевец в заброшенную лесопилку. Продолжили выпивать и даже занялись любовью. Затем между случайными знакомыми возник конфликт. Пьяный мужчина с силой несколько раз ударил деревяшкой по голове девушки и с места скрылся.23-летняя потерпевшая, воспитывавшаяся в детском доме, скончалась на месте происшествия.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.