Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец ударил сына ножом в живот

Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец ударил сына ножом в животЖителя Владимира признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.В сентябре прошлого года мужчина вместе с сыном распивали спиртные напитки дома на кухне. В какой-то момент между ними возникла ссора, поводом для которой послужили претензии отца к сыну о том, что тот не работает и живет за его счёт. Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец ударил сына ножом в живот.Мужчина скончался от кровопотери в больнице.Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.