Его составили с помощью «СКАН-Интерфакс»

Его составили с помощью «СКАН-Интерфакс»Национальный рейтинг университетов составляют уже 10-й год подряд. Всего в нем оценили 327 университетов России.Владимирский государственный университет значительно улучшил своё положение, поднявшись сразу на 10 пунктов и заняв 83-84 место. Среди опорных вузов ЦФО университет оказался на втором месте. Наибольший рост, почти в 2 раза, ВлГУ показал по основному направлению своей деятельности – «Образование»: вуз поднялся на 62 место. В данном случае учитывали спектр образовательных программ, качество абитуриентов (средний балл экзаменов), организацию практики, работу со школьниками.