Их названия утвердила топонимическая комиссия

Их названия утвердила топонимическая комиссияВо Владимире появятся новые и пока еще непривычные названия улиц. Так, например, в поселке Заклязьменский вновь образованные элементы улично-дорожной сети решили назвать «улица Фоминская», «улица Ипподромная» и «Ипподромный проезд».Эти названия выбраны не просто так – рядом находится «Государственная заводская конюшня имени Фомина» с ипподромом. Поскольку новые названия улиц связали с конно-спортивной темой, топонимическая комиссия хочет и для следующих улиц, которые появятся рядом, выбирать названия в том же духе.