Благоустройство обойдется почти в 35 миллионов рублей

Благоустройство обойдется почти в 35 миллионов рублейВо Владимире началось масштабное благоустройство сквера на Чайковского. Преображение этой территории должны завершить в середине июля.В 2019 году город Владимир направит на программу «Формирование современной городской среды» больше 90 миллионов рублей. Из них более 75 миллионов рублей получено из федерального бюджета, ещё более 13 миллионов 520 тысяч рублей город добавил за счёт собственных средств.Масштабное благоустройство сквера на Чайковского, за который проголосовали большинство владимирцев, обойдется почти в 35 миллионов рублей.По проекту, разработанному владимирской архитектурной мастерской «Mir Architects», памятник композитору выделят декоративными мощением тротуаров в виде клавиш пианино, такая же «музыкальная» брусчатка появится и в северной части сквера. Ближе к жилой застройке появится современный детский городок с каруселями, качелями, и другими игровыми элементами, а также спортплощадка с различными тренажёрами.