Сотрудники таможни прошлись по торговым точкам областного центра

Сотрудники таможни прошлись по торговым точкам областного центраВладимирская таможня устроила рейд по владимирским магазинам. В одном из них сотрудники ведомства обнаружили большую партию контрафактных товаров.Они стояли на прилавках. Таможенники совместно с правоохранители нашли 134 товара с признаками контрафакта: кроссовки, туфли, носки, спортивные сумки, наручные часы, чехлы для телефонов, маркированные обозначениями компаний Nike, Adidas, Reebok, Louis Vuitton.Всех их изъяли сотрудники УМВД России по городу Владимиру.