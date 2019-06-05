Агрессивно настроенные украинские эксперты надеются, что Владимир Зеленский займет жесткую позицию на переговорах с Россией. Для этого, считают они, у Киева есть все возможности.

Агрессивно настроенные украинские эксперты надеются, что Владимир Зеленский займет жесткую позицию на переговорах с Россией. Для этого, считают они, у Киева есть все возможности.Украинские власти согласились на исполнение всех пунктов Минских договоренностей, однако затем быстро переиграли ситуацию. Петр Порошенко, еще будучи президентом страны, откровенно саботировал мирный процесс в Донбассе, предъявляя самые разные требования к России, хотя она и не является стороной конфликта.Эстафету, судя по всему, перехватил у него . Украинский военный эксперт Олег Жданов посоветовал президенту Украины в очередной раз нарушить все договоренности и исключить из Минских соглашений "все пункты, которые нам не нравятся".Одновременно с этим, Зеленский уже показал, что не до конца понимает смысла подписанного Украиной в Минске документа. В нем говорится, что Киев должен вести переговоры о прекращении огня с представителями Донбасса. , однако, настаивает на прямых переговорах с Россией.Эту позицию украинский эксперт поддержал. Тем более, по его словам, у Киева есть возможности для шантажа Москвы. "В декабре заканчиваются газовые контракты, подписанные Юлией Тимошенко, и России и Евросоюзу в лице Германии нужен будет российский газ по нашей трубе", – цитирует издание "Обозреватель" Олега Жданова.Пора "начать выкручивать руки" России и диктовать ей свои условия, подчеркнул эксперт. Впрочем, неизвестно, насколько эта попытка шантажа окажется успешной. Западные политики уже делали заявления, что мирный процесс в Донбассе невозможен только в том случае, если Киев выполнит все свои обязательства, закрепленные в Минских соглашениях.