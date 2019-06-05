Максим Галкин может пойти по стопам Владимира Зеленского, который недавно стал президентом Украины. Шоумен, видимо, устал лот карьеры юмориста и решил серьезно заняться политикой.

Максим Галкин может пойти по стопам Владимира Зеленского,который недавно стал президентом Украины. Шоумен, видимо, устал лот карьерыюмориста и решил серьезно заняться политикой., судя по всему, перерос свое амплуа. Иначе необъяснить его появление в серьезной программе "Познер", где юмористрешил поговорить на самые серьезные темы."Пока все смеялись над тем, что Галустян в России можетпойти по стопам Зеленского на Украине, все упустили из виду другого, реальногокандидата. Анализируя поведение Максима Галкина за последнее время, лично дляменя стало очевидно, что ему стало узко в его коротких юмористических штанишкахи он задумался о высоком. Ну зачем юмористу по сути напрашиваться на такуюсерьезную передачу как "Познер", – сказал в интервью "Дням.Ру"эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По мнению эксперта, Максим Галкин начинает выстраивать своюполитическую карьеру. Чтобы убедиться в этом, надо немного подождать – года 4."Можете просто запомнить мои слова и ближе к 2024 годуих вспомнить. Я уверен, что лавры Зеленского не дают покоя Галкину и он попримеру Владимира Александровича за чуть более чем 4 года до президентскихвыборов решил начать выстраивать свою политическую картеру. Ему очевидно ненужен никакой депутатский мандат – он сделает самую крупную ставку в своейжизни", – отметил Манукян. И добавил, что если "большая игра" увенчается успехом, то первой леди страны станет Примадонна.стал гостем Владимира Познера в программе наПервом канале. Ведущий и его звездный гость поговорили о политике, цензуре иотношении шоумена к наградам и званиям. Поклонники артиста расхваливают Галкинана все лады. В то же время, многие раскритиковали Познера за приглашениеюмориста в программу – и даже предсказывают увольнение известного телеведущего.