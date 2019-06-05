Максим Галкин может пойти по стопам Владимира Зеленского,
который недавно стал президентом Украины. Шоумен, видимо, устал лот карьеры
юмориста и решил серьезно заняться политикой.
Максим Галкин может пойти по стопам Владимира Зеленского,
который недавно стал президентом Украины. Шоумен, видимо, устал лот карьеры
юмориста и решил серьезно заняться политикой.
, судя по всему, перерос свое амплуа. Иначе не
объяснить его появление в серьезной программе "Познер", где юморист
решил поговорить на самые серьезные темы.
"Пока все смеялись над тем, что Галустян в России может
пойти по стопам Зеленского на Украине, все упустили из виду другого, реального
кандидата. Анализируя поведение Максима Галкина за последнее время, лично для
меня стало очевидно, что ему стало узко в его коротких юмористических штанишках
и он задумался о высоком. Ну зачем юмористу по сути напрашиваться на такую
серьезную передачу как "Познер", – сказал в интервью "Дням.Ру"
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По мнению эксперта, Максим Галкин начинает выстраивать свою
политическую карьеру. Чтобы убедиться в этом, надо немного подождать – года 4.
"Можете просто запомнить мои слова и ближе к 2024 году
их вспомнить. Я уверен, что лавры Зеленского не дают покоя Галкину и он по
примеру Владимира Александровича за чуть более чем 4 года до президентских
выборов решил начать выстраивать свою политическую картеру. Ему очевидно не
нужен никакой депутатский мандат – он сделает самую крупную ставку в своей
жизни", – отметил Манукян. И добавил, что если "большая игра" увенчается успехом, то первой леди страны станет Примадонна.
стал гостем Владимира Познера в программе на
Первом канале. Ведущий и его звездный гость поговорили о политике, цензуре и
отношении шоумена к наградам и званиям. Поклонники артиста расхваливают Галкина
на все лады. В то же время, многие раскритиковали Познера за приглашение
юмориста в программу – и даже предсказывают увольнение известного телеведущего.