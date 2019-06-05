Телеведущей потребовалась помощь потусторонних сил. Дана Борисова рассказала зачем обращалась к ведунье.

Телеведущей потребовалась помощь потусторонних сил. Дана Борисоварассказала зачем обращалась к ведунье.Несколько дней назад знаменитость летала в Карачаевск. Дана Борисовапосетила "русскую Вангу" Нелли Биджиеву. Знаменитость стала участницей обряда согнем.О том, что навещала ведунью дана Борисова рассказала вличном Instagram. Многие поклонники писали тогда, что теледива с помощью "русскойВанги" пыталась наладить личную жизнь либо избавится от алкогольнойили наркотической зависимости. Однако Борисова поспешила опровергнуть домыслы.По словам знаменитости, она была в Карачаевске на съемках. Ис ясновидящей общалась по работе. играет роль девушки, которая неможет разобраться со своими проблемами сама и решает обратиться к потустороннимсилам.Меж тем отвечая на вопросы поклонников, все жепроговорилась. Звезда рассказала, что больше не сядет за руль. Управлять транспортомтеледиве запретила ведунья. Судя по всему, для знаменитости это может быть смертельно опасно.Также Дане нельзя лежать в горячей ванне – на эту процедуру ясновидящая тоже поставила запрет.