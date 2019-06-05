В Сети рассказали о новом конфликте между звездами Дома-2 – ведущей Ксенией Бородиной и певицей Ольгой Бузовой. Некоторые подозревают, что артистка страшно обидела подругу.

В Сети рассказали о новом конфликте между звездами "Дома-2" – ведущей Ксенией Бородиной и певицей Ольгой Бузовой. Некоторые подозревают, что артистка страшно обидела подругу.Слухи поползли после откровенного заявления Бородиной. У звезды "Дома-2" спросили, почему ее не было на презентации нового клипа Бузовой. Как оказалось, ее туда никто не приглашал."Она не звала никого из коллег по "Дому-2", кроме бывшей сослуживицы" – ответила Бородина. Она подчеркнула, что не пошла бы к Бузовой, даже если бы та пригласила – были другие планы. "У меня был день рождения Николь. Я никогда не променяю детский день рождения", – подчеркнула ведущая.Пользователи Сети начали по-своему интерпретировать ответ Бородиной. Некоторые буквально столкнули знаменитостей лбами. Например, авторы Telegram-канала "Только никому..." предположили, что та затаила обиду на Бузову."Вот так забывают друзей", – сделали вывод они.Отметим, что слухи о том, что Бородина не ладит с Бузовой, ходят по интернету годами. Это подметили даже продюсеры телеканала ТНТ, на котором появилось шоу, посвященное звездам "Дома-2" – "Бородина против Бузовой".