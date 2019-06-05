Президент Украины Владимир Зеленский в своей первой поездке в Брюссель сделал ряд важных заявлений. Во-первых, он готов выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Во-вторых, готов к переговорам с Москвой. Но при этом есть несколько оговорочек.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей первой поездке в Брюссель сделал ряд важных заявлений. Во-первых, он готов выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Во-вторых, готов к переговорам с Москвой. Но при этом есть несколько оговорочек.Сначала, пояснил Владимир Зеленский генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле. При этом шестой президент Украины рассчитывает восстановить диалог Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также на уровне министров обороны, сообщает ТАСС.При этом Зеленский признал, что для этого также нужно выполнить ряд условий. В частности, провести на Украине реформы, чтобы страна соответствовала стандартам Североатлантического альянса. До этого Зеленского принял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Не обошлось без шуток. На вопрос, а не скучает ли Юнкер по старому президенту Украины Петру Порошенко, глава европейского правительства заметил, что у него теперь есть новый президент Украины."Новый лучше прежнего", — поддержал еврочиновника Владимир Зеленский.