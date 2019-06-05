Супруга Владимира Познера – самый известный промоутер в стране. Надежда Соловьева организовывала гастроли Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Джона Бон Джови и Элтона Джона. Она прекрасно знает, что за кулисами артисты далеко не ангелы – дебоширят, пьют, употребляют запрещенные препараты...

Супруга Владимира Познера – самый известный промоутер в стране.Надежда Соловьеваорганизовывала гастроли Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Джона Бон Джови и Элтона Джона. Она прекрасно знает, что за кулисами артисты далеко не ангелы – дебоширят, пьют, употребляют запрещенные препараты...В 2009 году в Петербурге и Москве последний раз выступила Уитни Хьюстон. "Это был самый трагический приезд и концерт за всю мою практику, – вспоминает Соловьева. – Она уже настолько была больна, это невозможно передать словами... А у нее все менеджеры в коллективе – родственники (брат, жена брата, сестра). И всем этим людям было на нее наплевать. Они были заняты своими делами, даже когда у артистки началась наркотическая ломка"."В Питере среди ночи меня разбудила звонком ее сестра, – продолжает Надежда. – "У нее приступ. Надо найти наркотики", – говорит она. Я отвечаю: "Ничего искать не буду. Вы с ума сошли! У нас за это в тюрьму сажают". Мы ей вызывали нарколога, который кое-как привел в рабочее состояние. Кое-как отработала, пела с трудом. Все эти пять дней я, можно сказать, держала ее за руку. Потому что понимала, что, если я ее отпущу, она просто пропадет".С Уитни на гастролях была ее дочь, которую Надежда отправила домой к подруге-переводчице, чтобы та не видела мать в таком состоянии. "На московском концерте Уитни попыталась спеть песню из фильма "Телохранитель", но не смогла. И заплакала. Когда я вспоминаю об этом, у меня тоже слезы текут", – цитируют СоловьевуНапомним, что Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года. Ей было 48 лет. Последние свои дни артистка провела в номере отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где и было обнаружено ее тело. Писали, что она утонула в ванной, но журналисты и публика подозревают, что не обошлось без сильнодействующих препаратов.