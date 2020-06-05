Раньше люди могли есть только те фрукты, которые растут в их местности. Однако теперь, с развитием торговли, мы можем попробовать практически любой фрукт, который растет в другой части света. Вопрос лишь в том, чтобы заплатить необходимую сумму - и любой фрукт окажется на вашем столе. Ниже мы расскажем о самых дорогих фруктах в мире.

Раньше люди могли есть только те фрукты, которые растут в их местности. Однако теперь, с развитием торговли, мы можем попробовать практически любой фрукт, который растет в другой части света.Вопрос лишь в том, чтобы заплатить необходимую сумму — и любой фрукт окажется на вашем столе.Ниже мы расскажем о самых дорогих фруктах в мире.10. Груши в форме БуддыОдин из китайских фермеров придумал выращивать груши в форме Будда – со скрещенными руками, в позе для медитации. Груши растут в специальных формочках, которые и создают фигуру Будды, когда груши достигают нужного размера.Стоимость такой груши – $9.9. ЯблокиНазвание Sekai Ichi переводится как "лучшие в мире". Эти яблоки впервые появились в Японии в 1974 году. По цвету и вкусу эти яблоки ничем не отличаются от остальных, а вот их вес и размер действительно впечатляют. Кроме того, перед продажей их моют в меде. Одно такое яблоко стоит $12.8. Цитрус DekoponЦитрус Dekopon – это комбинация мандарина и апельсина. Впервые такой цитрус получили в 1972 году. Эти фрукты высоко ценятся за свой сладкий вкус. Многие эксперты даже считают их лучшими цитрусами в мире.Эти цитрусы продаются в упаковках, в каждой из которых 6 цитрусов. Одна такая упаковка стоит $80.7. Клубника Sembikiya QueenКаждая из ягод клубники собирается индивидуально, она имеет правильный цвет и идеальную форму. Клубника продается в упаковках по 12 штук, каждая упаковка стоит $85.6. Квадратный арбузВы когда-нибудь видели квадратный арбуз? Такой арбуз стоит $800.Идея создания квадратного арбуза появились в Японии в 2014 году, однако вы можете купить такой арбуз в любой стране мира.5. Ананасы из "Затерянных садов Хелигана""Затерянные сады Хелигана" в Корнуолле, Великобритания, – это место, где выращивают ананасы. Это единственные ананасы, которые выращиваются в Европе. Выращивание требует больших усилий и много времени, поэтому такие ананасы стоят $1 500.4. Манго Taiyo no TamagoСтоимость одного такого манго – $3 тысячи.Это редкий вид манго, который обладает сладким вкусом и требует особого внимания при выращивании.Ежегодно первый урожай манго продается на аукционе. Рекордная сумма составила $3 тысячи.3. Рубиновый римский виноградЯпония и в этот раз стала создательницей необычных фруктов, стоимость которых достигает $8 400.Этот виноград выращивается начиная с 2008 года. Это самый дорогой виноград, который можно купить в мире. Ягоды этого винограда очень крупные – каждая размером с мячик для пинг-понга.2. Арбуз ДенсукеЭтот сорт арбуза имеет темную кожуру, а его вес доходит до 11 килограммов. Однако этот арбуз слаще привычных сортов. Каждый год выращивается всего 10 тысяч таких арбузов, каждый из которых стоит $6 100.1. Дыня YubariЭта дыня – гибрид двух других сортов дыни, которые выращиваются на острове Хоккайдо. Стоимость такой дыни — $30 тысяч.