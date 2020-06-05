Новым тренером красноярского Енисея станет Александр Тарханов. Подписание контракта с 65-летним специалистом ожидается после приезда Тарханова в Красноярск.

Новым тренером красноярского "Енисея" станет Александр Тарханов. Подписание контракта с 65-летним специалистом ожидается после приезда Тарханова в Красноярск.Александр Федорович — уроженец Красноярска. Здесь известный полузащитник ЦСКА и сборной СССР начинал карьеру футболиста. В качестве тренера Тарханов работал с "Пахтакором", ЦСКА, "Торпедо", "Тереком", "Крыльями Советов", "Сатурном" и "Уралом", был помощником Олега Романцева в "Спартаке" и сборной России. В прошлом году Тарханов тренировал ереванский "Пюник".В досрочно завершенном чемпионате ФНЛ "Енисей" занял 13 место. В сезоне 2018-19 сибиряки выступали в премьер-лиге.