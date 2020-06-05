В прошлом Apple не раз предпринимала попытки наладить автоматизированную сборку айфонов и макбуков. Впрочем, каждая из них заканчивались крахом

В прошлом Apple не раз предпринимала попытки наладить автоматизированную сборку айфонов и макбуков, но каждая из них заканчивались крахом. Как выяснялось, роботы не были способны так же умело обращаться с клеем и перебирать крошечные винтики, как китайские рабочие, что всегда заставляло компанию возвращаться к людскому труду.О неудачном опыте Apple с автоматизацией производственных линий рассказал The Information Дэвид Борн - бывший сотрудник компании-сборщика Foxconn и давнего партнера Apple, а ныне ученый Института робототехники Университета Карнеги-Меллона.По словам Борна, в 2012 году гендиректор Apple Тим Кук лично приехал на фабрику Foxconn в Китай, чтобы проинспектировать экспериментальную площадку по сборке iPad. Терри Гу, возглавлявший тогда правление Foxconn, заверял Кука, что уже через два года в производственный цикл будет интегрирован миллион роботов. Впрочем, его прогнозы не сбылись: в 2019 году на заводах трудилось Foxconn не более 100 тысяч машин.В Apple и сами экспериментировали с робототехникой. В 2012 году руководство компании учредило секретную лабораторию неподалеку от штаб-квартиры. Перед инженерами была поставлена задача сократить объем человеческого труда наполовину - до 15 тысяч рабочих. Эта идея тоже не выгорела: промышленные роботы-манипуляторы не могли наносить клей с той же миллиметровой точностью, что люди, и не справлялись тем, чтобы подобрать крошечные винтики и расположить их над отверстием под правильным углом. Как результат, лаборатория была закрыта в 2018 году.Помимо этого, Apple потратила миллионы долларов на неудачную попытку хотя бы частично автоматизировать сборку MacBook. В 2014 году компания привезла в Китай собственного робота, который должен был устанавливать экран, клавиатуру и трекпад в корпус ноутбука. Однако и здесь не обошлось без проблем: постоянные дерганья конвейера приводили к сбою всего механизма, а скопившиеся на ленте детали постоянно ломались.В любом случае, даже если бы машина заработала, с каждым новым устройством Apple пришлось бы заново проектировать автоматизированные линии. В то время как переобучить людей можно намного быстрее и дешевле.Пока у созданных Apple роботов лучше получается только разбирать электронику. Самый известный - это утилизатор по имени Лиам (Liam), который был показан в 2016 году. Система состоит из 29 роботизированных модулей, способных, удерживая iPhone, быстро и точно разбирать его на составные части, а затем сортировать все детали - от корпусов и стекол до микросхем и крепежных винтов.