Театральная жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Артисты Мариинского театри впервые пришли на репетиции после режима самоизоляции. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Естественно, особые санитарно-эпидемиологические меры пока не отменены. Например, это касается количество человек, одновременно находящихся в репетиционном зале.

Театральная жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Артисты Мариинского театри впервые пришли на репетиции после режима самоизоляции. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Естественно, особые санитарно-эпидемиологические меры пока не отменены. Например, это касается количество человек, одновременно находящихся в репетиционном зале. По правилам, в балетном классе кроме педагога может заниматься два артиста. Репетиции в оперном классе пока будут вестись только индивидуально. Каждая репетиция начнется обязательным медосмотром. После окончания во всех классах проведут тщательную уборку и дезинфекцию.Кстати, в ближайшее время репетиции возобновили лишь для солистов театра. Основная часть труппы продолжит самостоятельные занятия дома или по видеосвязи под руководством педагога. Ну, а когда в театр разрешат вернуться зрителям, пока сказать сложно.