Учёные обнаружили в Мексике самое древнее и одновременно самое большое архитектурное сооружение майя. Вместе с ним было найдено ещё 20 храмов. Столь значительные находки заставили археологов пересмотреть представления об истории этой цивилизации.

Учёные обнаружили в Мексике самое древнее и одновременно самое большое сооружение архитектурное сооружение майя. Вместе с ним было найдено ещё 20 храмов. Находки оказались настолько значительными, что заставили археологов пересмотреть представления об истории этой цивилизации.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.Археологическое чудо скрывалось в обжитом и развитом районе Мексики недалеко от границы с Гватемалой. Памятник почти не выдавался над поверхностью земли, так что трудно было заподозрить, что здесь присутствует нечто интересное.Всё изменилось благодаря лидарной съёмке с воздуха. Лазерный луч, сканируя рельеф, позволяет обнаружить явно искусственные формы. Таким способом было сделано немало археологических открытий.Обнаруженные памятники на карте региона. MFC – структуры типа Middle Formative Chiapas pattern (чьяпасская структура среднего периода становления), имеющие много общего с MFU.Иллюстрация Takeshi Inomata et al./Nature (2020).В этот раз специалисты обнаружили несколько сооружений майя, в том числе 21 храм (!), построенный по единому плану. Этот план они назвали Middle Formative Usumacinta pattern (MFU), что можно перевести как "усумасинтская структура среднего периода становления".Поясним, что Усумасинта — это река, протекающая в исследованном регионе, а период становления (formative stage) — традиционно выделяемая эпоха в истории доколумбовых цивилизаций Центральной Америки.MFU представляет собой прямоугольник, очерченный низкими земляными насыпями и вытянутый примерно по линии север-юг. В его середине расположена так называемая Е-группа из двух сооружений, ориентированная с запада на восток. На запад "смотрит" круглый или прямоугольный курган, а на восток — вытянутая платформа.План комплекса Агуада-Феникс.Иллюстрация Takeshi Inomata et al./Nature (2020).Как полагают исследователи, MFU были храмами. Столь масштабные сооружения в те времена могли быть возведены только ради поклонения богам.Самым большим среди открытых исследователями MFU оказался комплекс Агуада-Феникс. Главный прямоугольник вытянут с севера на юг на 1413 метров, а с запада на восток на 399 метров. Кроме того, к западной и восточной сторонам пристроены квадратные крылья, так что весь памятник имеет форму креста.В отличие от других MFU, Агуада-Феникс поднят над окружающим ландшафтом на 10-15 метров. Но, когда речь идёт об объекте километрового масштаба, такое возвышение трудно заметить с поверхности. Поэтому комплекс так долго ускользал от внимания исследователей.К западу от главного комплекса MFU расположен ещё один MFU меньшего размера, а также пять мини-MFU длиной менее 400 метров. Поблизости находится множество прямоугольных сооружений, которые отличаются от MFU отсутствием центральной Е-группы.Здесь же обнаружено много искусственных водоёмов и девять дамб, самая длинная из которых простирается на 6,3 километра.На расстоянии 1,7 километра от главного MFU находится так называемая западная платформа. Это сооружение имеет сечение 390 × 270 метров и высоту 15-18 метров.Исследователи начали раскопки комплекса Агуада-Феникс. Благодаря 69 образцам, содержащим углерод, эксперты датировали памятник 800-1000 годом до нашей эры. Это значит, что он оспаривает титул самого древнего сооружения майя у комплекса в Сейбале, построенного около 950 года до нашей эры.К тому же это самое большое известное сооружение майя. Как отмечается в научной статье, оно намного превосходит пирамиды и дворцы более поздних периодов.Открытие поднимает целый ряд интересных вопросов.Прежде всего, ранее считалось, что в те времена майя ещё не умели строить по-настоящему больших зданий, а тем более архитектурных ансамблей. Эпоха 1000-300 годов до нашей эры известна как средний доклассический период цивилизации майя. Историки полагали, что майя тогда жили в небольших деревнях и едва научились возделывать маис и изготовлять керамику. Теперь же выясняется, что уже к началу этого периода сообществу майя было по плечу строительство таких гигантов, как Агуада-Феникс.Кроме того, археологи отметили, что обнаруженный памятник похож на ольмекский храм в Сан-Лоренсо."Всегда велись споры о том, инициировала ли цивилизация ольмеков зарождение цивилизации майя или майя развивались независимо", — поясняет первый автор статьи Такеси Иномата (Takeshi Inomata) из Аризонского университета.Находка убедительно демонстрирует, что ольмеки имели сильное культурное влияние на майя.Вид с воздуха на комплекс Агуада-Феникс.Фото Takeshi Inomata.Однако между двумя памятниками есть существенное отличие. Храм в Сан-Лоренсо знаменит огромными скульптурами правителей. Эти артефакты красноречиво свидетельствуют о деспотической власти, существовавшей в обществе ольмеков.В комплексе Агуада-Феникс ничего подобного не обнаружено. По крайней мере, пока. Да и вообще нет никаких свидетельств в пользу того, что майя в те времена имели жёсткую политическую иерархию."В более поздние периоды существовали могучие правители и административные системы, заставлявшие людей выполнять работу. Но этот памятник гораздо более древний, и мы не видим свидетельств наличия могущественной элиты", — рассказывает Иномата.Конечно, до недавнего времени не существовало и свидетельств того, что они могли построить нечто размером с Агуада-Феникс. Так что выводы о социальной структуре общества в средний доклассический период, возможно, ещё придётся пересмотреть. Но всё же гипотеза, что подобное сооружение могло быть создано эгалитарным обществом, выглядит заманчиво."Возможно, для реализации таких огромных проектов необязательно нужно хорошо организованное правительство. Люди могут просто работать вместе, достигая потрясающих результатов", — предполагает Иномата.Раскопки комплекса Агуада-Феникс продолжаются. Вероятно, они откроют ещё множество неизвестных страниц истории майя.К слову, ранее 33Live.RuRu рассказывали о том, как была найдена столица государства майя и о тысячах сооружений майя, обнаруженных в Гватемале.