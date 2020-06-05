Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что 15 процентов американцев являются не очень хорошими людьми.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что 15 процентов американцев являются не очень хорошими людьми.Эти слова прозвучали во время беседы со своими сторонниками из числа афроамериканцев на онлайн-форуме, посвященном вопросам борьбы с расизмом в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота), передает телеканал "Россия 24".В ходе разговора он подверг критике Дональда Трампа, отметив, что его деятельность ведет к расколу общества. А затем предположил, что добра США желают далеко не все американцы."Думаете, это хорошо для нас как нации? Не думаю, что большинство американцев с этим согласятся. Среди нас есть примерно 10-15 процентов не очень хороших людей. Но они — не мы. Подавляющее большинство — достойные граждане. Мы должны сплотить их", — заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.Он остается единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов. Его главный соперник — Берни Сандерс объявил о прекращении предвыборной борьбы. Официально демократы должны объявить о своем решении во время Национального съезда партии. Он назначен на конец августа.Байден известен своими противоречивыми высказываниями и поступками. Две недели назад во время интервью он перепутал количество американцев, потерявших работу, с числом погибших от коронавируса. А на одном из предвыборных мероприятий — перепутал жену со своей сестрой.