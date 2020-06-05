Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы намерен чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.

Билл Гейтс, миллиардер, основатель корпорации Microsoft: Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно.По словам миллиардера, он обеспокоен тем, что подобные теории могут препятствовать распространению вакцины и выработке коллективного иммунитета. Гейтс также призвал при получении вакцины в первую очередь распространять ее в страны с менее развитым здравоохранением и отсутствием условий для социального дистанцирования.Накануне сообщалось, что фонд Билла и Мелинды Гейтс потратит 100 млн долларов, чтобы ускорить распространение вакцины от коронавируса. Деньги было решено выделить Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). Как объявил Билл Гейтс, необходимо сделать все, чтобы вакцину от COVID-19 после ее разработки получили все нуждающиеся, начиная с медиков. Всего же он выделил GAVI 1,6 млрд долларов.Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс каким-то образом стоит за созданием вируса и хочет вживить людям чипы, стала очень популярна во время пандемии COVID-19. Сторонники теорий заговора ссылались на то, что миллиардер еще несколько лет назад призвал мир начинать готовиться к потенциальной пандемии. Появлению слухов поспособствовало и выделение фондом Гейтса 300 млн долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.