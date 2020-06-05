Виктория Боня рассказала подписчикам инстаграм-аккаунта, что на самом деле может с легкостью забить гвоздь или разобраться с паяльником. Девушке обидно, что ее считают белоручкой.

Виктория Боня рассказала подписчикам инстаграм-аккаунта, что на самом деле может с легкостью забить гвоздь или разобраться с паяльником. Девушке обидно, что ее считают белоручкой.Телеведущая ведет роскошную жизнь: шикарные апартаменты, дорогие машины и наряды за сотни тысяч. Однако так было далеко не всегда. Как отметила звезда, она выросла без отца, поэтому в детстве для них с сестрой было нормой выполнять по дому "мужскую" работу.Виктория Боня рассказала, что у ее семьи был телевизор "Рубин", у которого постоянно отходили контакты. Чтобы не вызывать мастера, будущая знаменитость брала в руки паяльник и самостоятельно решала проблему. Да и гвозди забивать артистка умеет не хуже парней.Также звезда вспомнила забавный момент из супружеской жизни. Как-то раз у них с мужем появились проблемы с сантехникой. Виктория Боня попросила Алекса Смерфита устранить поломку, однако муж "сделал круглые глаза" и отправил ее вызывать мастера. "Через 10 минут я уже исправила проблему самостоятельно", – пишет теледива.6 Дек 2018 в 1:28 PSTКак отметила артистка, "сам себе мастер" – особенность русской культуры. Якобы только наш народ может быть специалистом одновременно во всех областях.Виктория Боня пообещала как-нибудь рассказать подписчикам о том, как умеет обращаться с домашней скотиной и огородом. "Неужели с виду не скажешь, что я нормальная русская баба?" – удивилась звезда.