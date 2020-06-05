В пятницу Валерий Брагин был назначен сразу на два поста. 64-летний специалист стал главным тренером санкт-петербургского СКА и главным тренером сборной России.

В пятницу Валерий Брагин был назначен сразу на два поста. 64-летний специалист стал главным тренером санкт-петербургского СКА и главным тренером сборной России.Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг раскрыл ТАСС некоторые детали соглашения с новым тренером сборной страны. "Контракты со всеми тренерами рассчитаны до Олимпийских игр в Пекине". Олимпиада пройдет с 3 по 20 февраля 2022 года.Валерий Брагин заменил на посту главного тренера сборной Алексея Кудашова. Помогать Брагину будут Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по физической подготовке Александр Трошин, Юрий Жданов и тренер-методист Ларс Юханссон.