Жители башкирской деревни поделились видео кадрами неизвестного зверя. Он успел разворошить несколько подворьев. Чудовище с красными глазами, большими клыками и агрессивными намерениями местные считают чупакаброй.

Жители башкирской деревни поделились видео кадрами неизвестного зверя. Он успел разворошить несколько подворьев. Чудовище с красными глазами, большими клыками и агрессивными намерениями местные считают чупакаброй.Как сообщает ГТРК "Башкортостан", зверь забрел в деревню Кузеево в Буздякском районе. Жители успели снять, как он проник в курятник. В момент расправы его поймали. Дальнейшая судьба чупакабры, как прозвали его деревенские, не известна.Отметим, что подобный случай произошел осенью прошлого года. В Благовещенске был замечен странный зверь, который загрыз 20 кур и порядка 40 кроликов. Очевидцы утверждали, что тушки убитых животных лежали без потрохов и крови. Позже погибшие кролики были найдены в Белебее.