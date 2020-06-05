Почти 450 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в России, за сутки прирост — 8,7 тысячи. Скончались 144 пациента (всего 5528). Такие данные приводит оперштаб. Коэффициент распространения инфекции постепенно снижается: в Москве равен 0,83, в целом по России — 0,98.

За последние сутки коронавирус выявлен у 8 726 человек в 85 регионах страны. У 37,1 процента инфицированных не было клинических проявлений болезни. Общее число заболевших в России - 449 834. Такие данные приводит оперативный штаб.Коэффициент распространения инфекции постепенно снижается: в Москве равен 0,83, в целом по России — 0,98.Скончались 5 528 пациентов (из них 144 за последние сутки), выписаны всего 212 680 (8057 за последние сутки). Выздоровел в стране каждый третий пациент за все время пандемии.В Москве выявлено 1 855 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число заразившихся — 191 069. Скончались 2 806 человек (из них 57 за последние сутки). Выздоровели более 97 тысяч человек, как сообщала ранее заммэра Анастасия Ракова.На сегодняшний день проведено свыше 12 миллионов тестов на Ковид, сообщает Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 317 тысяч человек.