Ночью на Ленинском проспекте в городе Химки Московской области произошел дерзкий угон. Камеры наружного наблюдения сняли инцидент на видео. Женщина за рулем иномарке увидела знакомого и ..

Ночью на Ленинском проспекте в городе Химки Московской области произошел дерзкий угон. Камеры наружного наблюдения сняли инцидент на видео.Женщина за рулем иномарке увидела знакомого и остановилась, оставив автомобиль с работающим двигателем, передает сайт "". Пока водитель и пешеход общались в полутора метрах от машины, к иномарке подошел дерзкий угонщик.На глазах у изумленных свидетелей он сел за руль и поспешил скрыться. Женщина успела схватиться за ручку двери, и дерзкий угонщик протащил ее по дороге порядка километра.Позже машину обнаружили полицейские. В отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.