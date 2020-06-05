Актрисе удалось устроить сразу два детских дня рождения в
условиях карантина. У Юлии Пересильд дочери от режиссера Алексея Учителя.
Актрисе удалось устроить сразу два детских дня рождения в
условиях карантина. У Юлии Пересильд дочери от режиссера Алексея Учителя.
4 июня младшему отпрыску кинематографиста и артистки, Маше,
исполнилось восемь лет. Юлия Пересильд поздравила наследницу в том числе и в
соцсетях. Знаменитость опубликовала видео, на котором Мария разъезжает на
квадроцикле.
"Маша! С днем рождения! Ты огонь!
Ты ничего не боишься!" – подписала ролик артистка.
Знаменитость также
отметила, что ее младшая дочка очень необычно мыслит. Пересильд пожелала
наследнице везения во всем и призналась, что с удовольствием будет наблюдать за
ее успехами.
3 Июн 2020 в 6:46 PDT
Напомним, 20 мая праздновала день рождения Анна – старшая дочь
Пересильд и Учителя. Девочке уже 11 лет. Поздравляя наследницу Юлия рассказала,
что та обладает очень важным качеством – любовью к людям. Первенец артистки,
как оказалось, умеет дружить. Анна всегда готова прийти на выручку и очень
тревожится за близких людей. Пересильд надеется, что старшая дочь с возрастом
не растеряет этот талант.
Напомним, Юлия Пересильд и Алексей Учитель вместе более
десяти лет. Долгое время актриса не рассказывала от кого родила Анну и Марию. Добавим,
что режиссер состоит в браке с продюсером Кирой Саксаганской. Жена подарила
Учителю сына Илью.
4 Июн 2020 в 3:59 PDT