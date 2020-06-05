Актрисе удалось устроить сразу два детских дня рождения в условиях карантина. У Юлии Пересильд дочери от режиссера Алексея Учителя.

Актрисе удалось устроить сразу два детских дня рождения вусловиях карантина. У Юлии Пересильд дочери от режиссера Алексея Учителя.4 июня младшему отпрыску кинематографиста и артистки, Маше,исполнилось восемь лет. Юлия Пересильд поздравила наследницу в том числе и всоцсетях. Знаменитость опубликовала видео, на котором Мария разъезжает наквадроцикле."Маша! С днем рождения! Ты огонь!Ты ничего не боишься!" – подписала ролик артистка.Знаменитость такжеотметила, что ее младшая дочка очень необычно мыслит. Пересильд пожелаланаследнице везения во всем и призналась, что с удовольствием будет наблюдать заее успехами.3 Июн 2020 в 6:46 PDTНапомним, 20 мая праздновала день рождения Анна – старшая дочьПересильд и Учителя. Девочке уже 11 лет. Поздравляя наследницу Юлия рассказала,что та обладает очень важным качеством – любовью к людям. Первенец артистки,как оказалось, умеет дружить. Анна всегда готова прийти на выручку и оченьтревожится за близких людей. Пересильд надеется, что старшая дочь с возрастомне растеряет этот талант.Напомним, Юлия Пересильд и Алексей Учитель вместе болеедесяти лет. Долгое время актриса не рассказывала от кого родила Анну и Марию. Добавим,что режиссер состоит в браке с продюсером Кирой Саксаганской. Жена подарилаУчителю сына Илью.4 Июн 2020 в 3:59 PDT