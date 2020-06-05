Два сотрудника российского посольства объявлены в Чехии персонами нон грата. Об этом рассказал премьер-министр страны Андрей Бабиш в пятницу, 5 июня, на экстренной ситуации в Праге.

Два сотрудника российского посольства объявлены в Чехии персонами нон грата. Об этом рассказал премьер-министр страны Андрей Бабиш в пятницу, 5 июня, на экстренной ситуации в Праге.По словам чешского политика, такое решение связано с историей о перевозке в Чехию яда рицина, сообщает ТАСС. Якобы токсическое вещество в страну привез россиянин с дипломатическим паспортом. Яд мог предназначаться для отравления муниципальных политиков.Андрей Бабиш отметил, что Чехия — суверенное государство, потому подобные акции для них неприемлемы. В связи с этим они приняли решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства и назвать их персонами нон грата.Вице-премьер и глава МВД Чехии ранее заявил, что у полиции и спецслужб страны нет конкретных доказательств вышеописанного инцидента.