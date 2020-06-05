Новым тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Игорь Ларионов. В последнее время Ларионов был помощником Валерия Брагина.

Новым тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Игорь Ларионов. В последнее время Ларионов был помощником Валерия Брагина.После того, как Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России, Игорь Ларионов был назначен главным тренером молодежной команды. Помогать Ларионову будут Сергей Голубович, Владимир Филатов и Николай Хабибулин (тренер вратарей), информирует РИА Новости.59-летний Игорь Ларионов — знаменитый советский и российский нападающий. В составе сборной СССР он дважды выигрывал Олимпийские игры и четыре раза становился чемпионом мира. Игорь Николаевич — восьмикратный чемпион СССР и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.