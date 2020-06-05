Сегодня всемирный День окружающей среды. В России отмечают профессиональный праздник экологи. Защитники природы ежедневно заботятся о нашей планете.

Сегодня всемирный День окружающей среды. В России отмечают профессиональный праздник экологи. Защитники природы ежедневно заботятся о нашей планете.День экологии научные сотрудники природного заповедника "Черные земли" встречают на работе — с квадрокоптера наблюдают за розовыми пеликанами. Сейчас у птиц период гнездования."Черные земли" — единственный в России заповедник, где изучают флору и фауну степей и пустынь. А вот его главное достояние – сайгак — редкая краснокнижная антилопа.В 2015 году на территории России насчитывалось всего 3 500 особей. За пять лет ученым удалось увеличить популяцию до восьми. Соседняя с Калмыкией Волгоградская область. Экологи спасают не отдельный вид, а целую заповедную зону — Волго-Ахтубинскую пойму.Площадь международного биосферного резервата ЮНЕСКО с каждым годом сокращалась из-за недостатка воды. Реабилитация поймы стала частью национального проекта "Оздоровление Волги". Специалисты строят гидротехнические сооружения, расчищают протоки и озера. За пять лет реанимируют 93 водоема. Работа идет поэтапно.А в лесных питомниках Волгоградской области сотрудники перешли на собственный посадочный материал. Семена деревьев устойчивы к засушливому климату. Кропотливо и осторожно высаживают семена акации. Как только ростки взойдут и окрепнут, сеянцы уже следующей весной высадят в лесах Волгоградской области.Сберечь природу для потомков — одна из поправок в Конституцию. Ее внесли представители экологического сообщества страны. Если коротко, законом будут защищаться не только граждане, но и все живые организмы, а также заповедники. Это важно, особенно сейчас.