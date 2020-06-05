Днем 5 июня на юге Москвы случилось ЧП. В жилом доме на Дорожной улице прогремел взрыв, после чего начался пожар. По данным , огонь охватил квартиру на четвертом этаже. В результате погиб один ..

Днем 5 июня на юге Москвы случилось ЧП. В жилом доме на Дорожной улице прогремел взрыв, после чего начался пожар. По данным , огонь охватил квартиру на четвертом этаже.В результате погиб один человек, двое пострадали. На месте работают спасатели. Они эвакуируют жителей здания. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.