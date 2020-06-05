Известие о смерти актера Михаила Кокшенова стало громом среди ясного неба. Скорбят и поклонники, и коллеги по цеху.
Известие о смерти актера Михаила Кокшенова стало громом среди ясного неба. Скорбят и поклонники, и коллеги по цеху.
Новость о кончине Михаила Кокшенова больно ударила по артистке Инне Чуриковой. Дело в том, что актриса узнала о случившемся от журналистов.
Смерть Кокшенова стала для знаменитости полной неожиданностью, о чем Инна Михайловна поведала телеканалу "360". Чурикова отметила, что опечалена трагическим событием. Несмотря на то, что актрису с Кокшеновым кроме работы ничего не связывало, она выразила соболезнования родным усопшего, пишет .
Чурикова добавила, что Михаил Кокшенов стоял особняком среди всех представителей актерского цеха. По ее словам, Михаила Михайловича отличал перманентный оптимизм, который вдохновлял его поклонников и коллег по цеху.
5 Июн 2020 в 3:37 PDT
Чурикова заверила, что память о Кокшенове останется в сердцах людей. При этом актриса известию о смерти звезды фильма "Ширли-мырли" крайне удивлена, поскольку она считала актера сильной личностью, который должен был пережить своих современников.
Напомним, что культовый отечественный 5 июня 2020 года. Артисту было 83 года.