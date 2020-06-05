Известие о смерти актера Михаила Кокшенова стало громом среди ясного неба. Скорбят и поклонники, и коллеги по цеху.

Известие о смерти актера Михаила Кокшенова стало громом среди ясного неба. Скорбят и поклонники, и коллеги по цеху.Новость о кончине Михаила Кокшенова больно ударила по артистке Инне Чуриковой. Дело в том, что актриса узнала о случившемся от журналистов.Смерть Кокшенова стала для знаменитости полной неожиданностью, о чем Инна Михайловна поведала телеканалу "360". Чурикова отметила, что опечалена трагическим событием. Несмотря на то, что актрису с Кокшеновым кроме работы ничего не связывало, она выразила соболезнования родным усопшего, пишет .Чурикова добавила, что Михаил Кокшенов стоял особняком среди всех представителей актерского цеха. По ее словам, Михаила Михайловича отличал перманентный оптимизм, который вдохновлял его поклонников и коллег по цеху.5 Июн 2020 в 3:37 PDTЧурикова заверила, что память о Кокшенове останется в сердцах людей. При этом актриса известию о смерти звезды фильма "Ширли-мырли" крайне удивлена, поскольку она считала актера сильной личностью, который должен был пережить своих современников.Напомним, что культовый отечественный 5 июня 2020 года. Артисту было 83 года.