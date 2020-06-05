Последние несколько месяцев люди обсуждают слухи, связанные с чипированием человечества. Якобы под видом вакцинации будут вживлять устройство для слежки. Главным затейником считают предпринимателя Билла Гейтса, фонд которого занимается финансированием Всемирной организации здравоохранения.

Последние несколько месяцев люди обсуждают слухи, связанные с чипированием человечества. Якобы под видом вакцинации будут вживлять устройство для слежки. Главным затейником считают предпринимателя Билла Гейтса, фонд которого занимается финансированием Всемирной организации здравоохранения.Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что конспирологические теории, которые строятся вокруг участия предпринимателя в заговоре о всемирном чипировании людей весьма глупы. Комментировать такие умозаключения крайне нелепо, ведь они нисколько не соответствуют реальности."Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", – заявил Гейтс на встрече с журналистами. Предприниматель пояснил, что никогда не занимался микрочипами. Поэтому считать его причастным к этой затее крайне абсурдно.Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды за последние два года обеспечил 9,76% бюджета ВОЗ. Деньги тратятся на исследования в области лекарств и разработку вакцин.8 Дек 2019 в 8:19 PSTНапомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Согласно последним данным, за все время в мире уханькую заразу подхватили свыше 6,7 миллионов человек. Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США – почти 2 миллиона. Второе место по этому показателю занимает Бразилия – 615 тысяч, на третьем месте находится Россия – более 441 тысяч.