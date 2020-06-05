Европейский союз создал группу следователей для борьбы с ожидаемым ростом финансовой преступности в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и пресечения мошенничества с государственными субсидиями, передает Reuters.

Европейский союз создал группу следователей для борьбы с ожидаемым ростом финансовой преступности в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и пресечения мошенничества с государственными субсидиями, передает Reuters.Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям будет создан в рамках Европола, правоохранительного агентства ЕС, и будет привлекать 65 аналитиков для сбора и обмена разведданными."Последствия пандемии COVID-19 ослабили нашу экономику и создали новые уязвимости, которые могут привести к (росту) преступности", — сказала глава Европейской полиции (Europol) Кэтрин Де Болле, добавив, что центр будет сосредоточен на противодействии отмыванию денег, мошенничеству и коррупции, которые обычно увеличиваются в разы во время экономического кризиса.В Europol заявили, что такие секторы, как строительство, гостиничный бизнес, путешествия и туризм, подвергаются большему риску проникновения или захвата преступниками во время экономического кризиса, поскольку компании пытаются пережить спад.В ведомстве также предупредили, что субсидии, предлагаемые во время пандемии, "будут преследоваться преступниками, стремящимися обмануть государственное финансирование".Количество мошенничеств с медицинским оборудованием также выросло.Аналитики Europol помогут властям 27 стран-членов ЕС проводить расследования финансовых преступлений и делиться разведданными.Ожидается, что подразделение также поможет с конфискацией преступных доходов: по оценкам Europol, только 1% из них в настоящее время были расследованы в Европе.