Социальная сеть Facebook объявила в четверг о плане начать снабжать специальной пометкой публикации всех СМИ, контролируемых правительствами иностранных государств. Кроме того, таким изданиям запретят приобретать в Facebook рекламу для показа аудитории в США.

Социальная сеть Facebook объявила в четверг о плане начать снабжать специальной пометкой публикации всех СМИ, контролируемых правительствами иностранных государств. Кроме того, таким изданиям этим летом будет запрещено приобретать в Facebook рекламу для показа аудитории в США.Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на cообщение Facebook. Отмечается также, что те информационные издания, которые сочтут пометку о государственном контроле ошибочной, смогут оспорить решение администрации социальной сети.По словам руководителя политики безопасности Facebook Натаниеля Глейхера, до настоящего времени социальная сеть не наблюдала большого количества попыток иностранных правительств воздействовать на общественное мнение в США при помощи продвижения в Facebook "манипулятивного контента".”””” Тем не менее, администрация сервиса хочет подстраховаться в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2020-го года.В качестве примеров СМИ, контент которых в Facebook получит специальную отметку, приводятся англоязычные издания Sputnik (Россия), People's Daily (Китай) и новостное агентство "Тасним" из Ирана. Однако список государственных СМИ не будет постоянным — соцсеть обещает, привлекая экспертов по всему миру, редактировать его. Ярлык "гос-СМИ" будет выдаваться не только за получение государственного финансирование, но и в том случае, если представитель правительства имеет возможность так или иначе влиять на редакционную политику издания. Также будет приниматься в расчет наличие закона или хартии, обеспечивающих изданию редакционную независимость.Отметка о том, что то или иное издание контролируется иностранным государством, будет размещаться на его официальной странице в Facebook и продвигаемых рекламными инструментами постах. Кроме того (пока — только для пользователей из США) будут помечаться и посты, распространяющиеся "органически", то есть без оплаты.Цель изменения в политике Facebook, говорят в соцсети — максимально полно проинформировать пользователей об источнике потребляемой информации, чтобы они могли более объективно оценивать ее характер и возможную предвзятость.