В ходе общего собрания российской премьер-лиги с футбольными клубами было принято решение признать чемпионом молодежного первенства России московское Динамо.

В ходе общего собрания российской премьер-лиги с футбольными клубами было принято решение признать чемпионом молодежного первенства России московское "Динамо".Сезон 2019/20 в молодежном чемпионате было решено не доигрывать из-за пандемии коронавируса. Впрочем, решение премьер-лиги еще должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.Напомним, что "Динамо" после 22 туров турнира молодежных команд являлось лидером, набрав 47 очков. Бело-голубые опережали ближайшего преследователя из ЦСКА на четыре очка, а занимающего третье место "Локомотив" — на семь.