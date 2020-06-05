Клуб российской премьер-лиги Тамбов рассматривает вероятность окончательного переезда команды в Нижний Новгород. В родном городе команды стадион Спартак с 2017 года находится на реконструкции.

Клуб российской премьер-лиги "Тамбов" рассматривает вероятность окончательного переезда команды в Нижний Новгород. В родном городе команды стадион "Спартак" с 2017 года находится на реконструкции.Спортивный директор "волков" Павел Худяков подтвердил, что такая вероятность действительно существует: "По поводу Нижнего Новгорода, — да, такая вероятность обсуждается. На эту тему мы сейчас и ведем диалог".Напомним, что первую половину сезона в чемпионате России по футболу тамбовчане принимали своих соперников на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Еще осенью 2019 года "Тамбов" рассчитывал вернуться на свою арену, которую реконструируют для полного соответствия нормам РПЛ, но тогда им этого сделать не удалось."Тамбов" после 22 туров российской премьер-лиги с 25 очками занимает 11 место в таблице.