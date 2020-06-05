Причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.В настоящее время следственные органы продолжают проверочные мероприятия в связи с техногенной аварией, случившейся в Норильске, сообщает "Интерфакс".