Технология блокчейн стремительно меняет мир. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня становится новой реальностью человечества. Статей о технологии Биткоин Блокчейн много, но зачастую они написаны сложным, малопонятным языком. Ситуацию взялся исправить известный композитор, визионер и венчурный инвестор Александр Шульгин. Он простыми словами объяснил суть инновационной технологии.

Технология блокчейн стремительно меняет мир. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня становится новой реальностью человечества. Статей о технологии Биткоин Блокчейн много, но зачастую они написаны сложным, малопонятным языком. Ситуацию взялся исправить известный композитор, визионер и венчурный инвестор Александр Шульгин. Он простыми словами объяснил суть инновационной технологии.Людям совершенно необязательно понимать принципы работы Биткоин Блокчейн, но необходимо знать, какую пользу она принесет человечеству, уверен Шульгин. Значимость этой уникальной технологии инноватор сравнил с появлением электричества.Что же такое блокчейн? "Это глобальная книга учета всех существующих ценностей и любых движений с ними", – объясняет Александр Шульгин. По его словам, это некий гигантский гроссбух (основная бухгалтерская книга, учитывающая все активы и операции, дающая представление о хозяйственной деятельности и экономическом положении предприятия).Технология блокчейн работает примерно так же. "Это сводный документ, в котором будут представлены итоговые данные по всем активам мировой экономики, общества и человечества. Это глобальный реестр всего", – поясняет визионер.Это децентрализованный реестр – гигантская книга записей, которая не хранится на одном компьютере или сервере, где каждый по своему желанию может вносить какие угодно правки."Эта книга и есть сама технология, сама сеть Блокчейн, цепочка идентичных блоков, которые хранят всю информацию, находящуюся и обновляющуюся в децентрализованной сети Биткоин. Вечная книга – реестр всех ценностей человечества!" – пишет Шульгин в своей статье на портале .Книги-гроссбухи появились потому, что в какой-то момент человек уже не мог запомнить множество цифр и операций. Возникли цепочки разных связей, глобальные коммуникации между людьми. Гроссбухи эволюционировали в соответствии с развитием и потребностями человечества.Известно, что первая общественно-экономическая формация – это первобытный строй. Жизнь человечества протекала в общиных, дворах-деревнях. Их население было небольшим, люди хорошо друг друга знали, если один член общины что-то забывал, другие всегда могли ему напомнить.Тогда же появились первые примитивные экономические отношения: один избыточный продукт обменивался на другой. Для этого применялись такие виды записей, как зарубки, засеки на косточках и прочее.С развитием человечества в его распоряжении появились пергаментные тетради, свитки, а позже бумага и книги. "Гроссбухи были книгами рукописными, так как постоянно требовалось вносить в них дополнения", – пишет Шульгин.31 Окт 2016 в 1:41 PDTНесколько веков это было единственной доступной формой учета. Но в середине XX века в жизнь людей ворвались компьютерные технологии – это привело к появлению цифровых книг.Компьютерный реестр представляет собой цифровой файл, базу данных или набор файлов. Он не имеет физической формы, поэтому управляется с помощью компьютера и программ.Самым большим минусом таких систем Шульгин считает то, что они централизованы. "Имелась лишь одна книга, и к ней был доступ у ее держателя. Нередко в нее вносились подложные корректировки и несоответствующие записи, что приводило к обману и зачастую трагедиям", – пояснил инвестор. Фальсифицировался не только учет активов и ценностей, но и статус граждан, истории родов, племен и даже государств, посетовал визионер.Технология Биткоин блокчейн – вершина эволюции учета, глобальная книга всего, отметил Шульгин. Ее распространение позволит искоренить воровство, фейковые новости и прочие махинации, а государства более не смогут переписывать свою истории, уверен визионер.Инфраструктуру блокчейн создают не правительства и корпорации, а сами люди 24 часа в сутки семь дней в неделю, добывая блоки, рассказал Шульгин. Таких людей зовут майнерами. Им может быть каждый – достаточно подключить персональный компьютер к общей сети вычислений, пояснил инноватор."Или можно стать индустриальным майнером, имея специальные вычислительные машинки – серверы, размещая их в специализированных дата-центрах, где происходит круглосуточное вычисление данных, валидация сети Биткоин", – отметил Шульгин.В целом, Блокчейн – это создаваемая простыми людьми глобальная инфраструктура. По своей мощи она превосходит дата-центры Amazon, Google и Microsoft и даже целых государств, резюмировал Шульгин.